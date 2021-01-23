Гуляли по тонкому льду: в Одесской области 15 детей вышли на лиман
В Одесской области 15 детей вышли на лед Днестровского лимана. Они были на расстоянии 30 метров от берега.
Инцидент произошел в городе Белогород-Днестровский. Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.
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Сообщение о детях на льду поступило в Службу спасения 23 января в 15:11.
Дети сошли со льда
К месту вызова направили аварийно-спасательное подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники ГСЧС с помощью громкоговорителя призвали детей уйти со льда.
Также они пояснили, что пребывание людей на льду во время плюсовой температуры – это опасно. После предупредительных мер дети сошли на берег.
В Одесской области дети гуляли по льду / Фото ГСЧС
Спасли 15 детей / Фото ГСЧС
Последние инциденты на льду: что известно
- На Днепре 15 января на Днепре собака провалилась под лед. Спасатель быстро добрался к ней и дотянул до берега.
- В Луцке на Теремновских прудах местные жители спасали семью лебедей. Их было пятеро, у одного животного ко льду примерзло крыло.
- В Запорожской области рыбак провалился под лед. Чтобы вытащить мужчину из холодной воды, пришлось вызвать спасателей.
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