В Одесской области 15 детей вышли на лед Днестровского лимана. Они были на расстоянии 30 метров от берега.

Инцидент произошел в городе Белогород-Днестровский. Об этом сообщили на сайте Главного управления ГСЧС Украины в Одесской области.

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Сообщение о детях на льду поступило в Службу спасения 23 января в 15:11.

Дети сошли со льда

К месту вызова направили аварийно-спасательное подразделение Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Работники ГСЧС с помощью громкоговорителя призвали детей уйти со льда.

Также они пояснили, что пребывание людей на льду во время плюсовой температуры – это опасно. После предупредительных мер дети сошли на берег.

Заметим! Пресс-служба ГСЧС призвала родителей следить за поведением детей. А также – проводить с ними профилактические беседы и не отпускать их играться на водоемах.

В Одесской области дети гуляли по льду / Фото ГСЧС

Спасли 15 детей / Фото ГСЧС

Последние инциденты на льду: что известно

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Как вести себя на льду / Инфографика 24 канала