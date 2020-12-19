В Государственную миграционную службу Украины в течение августа – ноября обратились 15 белорусов. Они просили признать их беженцами или лицами, нуждаются в дополнительной защите.

Что сказали в ГМС

Решение о признании граждан Беларуси беженцами или лицами, нуждаются в дополнительной защите, и об отказе в предоставлении защиты ГМС не принимала. Об этом на запрос "Радио Свобода" сообщили в пресс-службе ведомства.

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В отношении 10 человек территориальными органы ГМС приняли решение об оформлении документов для решения вопроса о признании беженцем или лицом, нуждающимся в дополнительной защите,

– заметили в ГМС.

Что говорил Дейнеко

Глава Госпогранслужбы Украины Сергей Дейнеко приводил несколько иную информацию. По его словам, за помощью к украинским пограничникам обращались 20 белорусов. В частности, 7 – просили о статусе беженца, а 13-о признании их лицами, которым необходима дополнительная защита.

Кстати, недавно белоруса Николая Чернявского приговорили к 1,5 годам пребывания в колонии за оскорбление силовика в интернете. В одном из телеграмм-каналов обвиняемый назвал полицейского "ур ... д в погонах". Кроме того, Чернявский должен выплатить силовику 500 белорусских рублей.

Обратите внимание! В Беларуси еще с лета продолжаются массовые протесты из-за результатов выборов президента. Население требует отставки самопровозглашенного главы государства Александра Лукашенко. По данным ООН, во время жестких действий силовиков против протестующих задержали более 27 тысяч человек. Подробнее о ситуации в Беларуси – читайте здесь.