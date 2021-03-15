105-летний парусник с Маршалловых островов пришвартовался в Одессе: фото
Парусник Joseph Conrad зашел в акваторию Одесского порта в полдень 14 марта. Его пришвартовали у причала яхт-клуба. В планах экипажа – осуществить в Украине ремонт судна.
Яхта имеет 37 метров и 2 мачты. Ее построили в 1916 году. В Украину она прибыла из Хорватии.
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Как яхта зашла в Одесский порт
Судно завели в Новую гавань и пришвартовали у причала №17 морского вокзала.
В Одессе пришвартовали 105-летнюю яхту / Фейсбук администрации Одесского морского порта
На борту яхты находятся 5 членов экипажа и 2 породистые собаки.
Различные пассажиры парусника Joseph Conrad / Фейсбук администрации Одесского морского порта
Первыми на борт парусника Joseph Conrad поднялись представители санитарно-карантинного отдела Одесского порта. Врач эпидемиологического подразделения измерила температуру всех членов экипажа. Яхтсмены заполнили необходимые опросы.
В понедельник, 15 марта, им проведут ПЦР-тестирование. Если результаты будут отрицательными, экипаж сможет сойти на берег.
Почему яхта прибыла в Украину
105-летняя яхта зашла в Украину на ремонт. Но в какой именно верфи будут проводить ее реновацию пока неизвестно.
Скорее всего, из Одессы яхта отправится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота,
– говорится в сообщении.
Парусник SY Joseph Conrad недавно закончил кругосветное путешествие. Финальной точкой был порт в Кубе. После того экипаж посетил Грецию, Португалию и Хорватию.
105-летняя двухмачтовая яхта в Одесском порту / Фейсбук администрации Одесского морского порта
Кто такой Джозеф Конрад
Английский писатель польского происхождения, родился в Украине. Известный своими художественными произведениями на морскую тематику. Он писал их по собственному опыту плавания в британском торговом флоте. Литературоведы считают, что его творчество повлияло на многих классиков литературы, среди которых Эрнест Хемингуэй, Грэм Грин, Уильям Берроуз и другие.
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