Парусник Joseph Conrad зашел в акваторию Одесского порта в полдень 14 марта. Его пришвартовали у причала яхт-клуба. В планах экипажа – осуществить в Украине ремонт судна.

Яхта имеет 37 метров и 2 мачты. Ее построили в 1916 году. В Украину она прибыла из Хорватии.

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Как яхта зашла в Одесский порт

Судно завели в Новую гавань и пришвартовали у причала №17 морского вокзала.



В Одессе пришвартовали 105-летнюю яхту / Фейсбук администрации Одесского морского порта

На борту яхты находятся 5 членов экипажа и 2 породистые собаки.



Различные пассажиры парусника Joseph Conrad / Фейсбук администрации Одесского морского порта

Первыми на борт парусника Joseph Conrad поднялись представители санитарно-карантинного отдела Одесского порта. Врач эпидемиологического подразделения измерила температуру всех членов экипажа. Яхтсмены заполнили необходимые опросы.

В понедельник, 15 марта, им проведут ПЦР-тестирование. Если результаты будут отрицательными, экипаж сможет сойти на берег.

Почему яхта прибыла в Украину

105-летняя яхта зашла в Украину на ремонт. Но в какой именно верфи будут проводить ее реновацию пока неизвестно.

Скорее всего, из Одессы яхта отправится в Николаев, где базируются фирмы, которые занимаются реновацией судов маломерного флота,

– говорится в сообщении.

Парусник SY Joseph Conrad недавно закончил кругосветное путешествие. Финальной точкой был порт в Кубе. После того экипаж посетил Грецию, Португалию и Хорватию.



105-летняя двухмачтовая яхта в Одесском порту / Фейсбук администрации Одесского морского порта