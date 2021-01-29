Парламент проголосовал за постановление о премии в размере 100 тысяч гривен для выпускников за лучшие результаты на ВНО. В частности, деньги для 30 разовых премий будут выделять из аппарата Верховной Рады.

Источник: 24 канал

Депутат от фракции "Слуга народа" Роман Грищук заявил, что частично деньги будут брать из депутатских выплат, которых народных избранников лишают, если они пропускают голосования в парламенте. Список 30 претендентов на премию будет выдавать Министерство образования и науки вместе с профильными институтами, которые занимаются подготовкой и ВНО.

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Грищук отметил, что если несколько учеников с одинаковым количеством баллов займут 30 позицию в списке, то все они получат по 100 тысяч гривен.

Почему надо быть выпускником текущего года

Депутат пояснил, что премии смогут получить только ученики, которые являются выпускниками текущего года обучения. Все потому, что в противном случае есть риски злоупотребления выплатами таких премий, ведь ВНО может сдавать каждый желающий.

Это могут быть даже репетиторы. Для того, чтобы исключить такие моменты и поддержать именно талантливую молодежь, есть такое требование,

– подчеркнул нардеп.

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Грищук также отметил, что премии будут получать не только ученики из крупных городов. Он пояснил, что согласно статистике прошлых лет, самые высокие баллы за ВНО получали в основном дети из регионов и малых городов.

По мнению нардепа, именно денежная поддержка в размере 100 тысяч гривен будет очень необходимой для них при поступлении в вузы.

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