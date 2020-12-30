Ежегодно Ukraїner подводит итоги, показывая Украину на 100 фотографиях. В 2020 году команда проекта начала снимать в экспедициях на несколько месяцев позже из-за карантина. Некоторые проекты были на грани отмены, но таки состоялись.

За год экспедиция Ukraїner посетила Полтавщину, Северщину, Слобожанщину и Таврию, а также успела создать несколько спецпроектов. В этой подборке – Украина, которой ее увидели в Ukraїner в 2020 году. Обратите внимание Известные крымчане впервые после оккупации полуострова увидели родные места: видео История одного из самых известных украинских художников современности

Художник Иван Марчук в киевской мастерской / Фото Ukraїner, Кристина Кулаковская Космач – один из центров искусств и ремесел

Восход солнца в селе Космач, Карпаты / Фото Ukraїner, Александр Хоменко Фото, сделанное в рамках спецпроекта "366-й день Украины"

Туристы поднимаются на Говерлу / Фото Ukraїner, Андрей Вахний История о немцах Украины

Иосиф Калой, владелец пекарни в селе Барбово / Фотограф Ukraїner, Никита Завилинский Украинские инициативы во время пандемии COVID-19

Работница FabLab производит средства индивидуальной защиты / Фото Ukraїner, Кристина Кулаковская История о венграх Украины

Андрей Качур, директор венгерского театра в городе Берегово / Фото Ukraїner, Никита Завилинский Экспедиция по Слобожанщине

Звездное небо на Слобожанцине, 28 июня 2020 года / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк Украинский Джарылгач

Олени на острове Джарылгач, Таврия / Фото Ukraїner, Александр Домбровский Экспедиция по Полтавщине

Участницы фольклорного ансамбля "Древо" / Фото Ukraїner, Альберт Лорес Семья производит крафтовые соусы в Желтых Водах

Дети Маргариты и Романа Мартыновых бегают в поле / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк Экспедиция по Закарпатью

Художник-авангардист Лаврант Бокотей в своей мастерской / Фото Ukraїner, Хари Кришнан История о румынах Украины

Пастух пасет овец в Солотвино / Фото Ukraїner, Хари Кришнан Спецпроект "Голодомор"

Иван Мельник и Ксения Бондарчук пережили Голодомор / Фото Ukraїner, Валентин Кузан Больше фото от Ukraїner – смотрите по ссылке.