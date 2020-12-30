100 потрясающих фото: какой видели Украину фотографы Ukraїner в 2020
Ежегодно Ukraїner подводит итоги, показывая Украину на 100 фотографиях. В 2020 году команда проекта начала снимать в экспедициях на несколько месяцев позже из-за карантина. Некоторые проекты были на грани отмены, но таки состоялись.
За год экспедиция Ukraїner посетила Полтавщину, Северщину, Слобожанщину и Таврию, а также успела создать несколько спецпроектов. В этой подборке – Украина, которой ее увидели в Ukraїner в 2020 году.
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История одного из самых известных украинских художников современности
Художник Иван Марчук в киевской мастерской / Фото Ukraїner, Кристина Кулаковская
Космач – один из центров искусств и ремесел
Восход солнца в селе Космач, Карпаты / Фото Ukraїner, Александр Хоменко
Фото, сделанное в рамках спецпроекта "366-й день Украины"
Туристы поднимаются на Говерлу / Фото Ukraїner, Андрей Вахний
История о немцах Украины
Иосиф Калой, владелец пекарни в селе Барбово / Фотограф Ukraїner, Никита Завилинский
Украинские инициативы во время пандемии COVID-19
Работница FabLab производит средства индивидуальной защиты / Фото Ukraїner, Кристина Кулаковская
История о венграх Украины
Андрей Качур, директор венгерского театра в городе Берегово / Фото Ukraїner, Никита Завилинский
Экспедиция по Слобожанщине
Звездное небо на Слобожанцине, 28 июня 2020 года / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк
Украинский Джарылгач
Олени на острове Джарылгач, Таврия / Фото Ukraїner, Александр Домбровский
Экспедиция по Полтавщине
Участницы фольклорного ансамбля "Древо" / Фото Ukraїner, Альберт Лорес
Семья производит крафтовые соусы в Желтых Водах
Дети Маргариты и Романа Мартыновых бегают в поле / Фото Ukraїner, Юрий Стефаняк
Экспедиция по Закарпатью
Художник-авангардист Лаврант Бокотей в своей мастерской / Фото Ukraїner, Хари Кришнан
История о румынах Украины
Пастух пасет овец в Солотвино / Фото Ukraїner, Хари Кришнан
Спецпроект "Голодомор"
Иван Мельник и Ксения Бондарчук пережили Голодомор / Фото Ukraїner, Валентин Кузан
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