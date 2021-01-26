Лишь 10% украинцев считают, что страна движется в правильном направлении – новый опрос
Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. И только 10% считают, что сейчас ситуация в стране нормальная.
Источник: КМИС
Об этом свидетельствуют результаты опроса об общественно-политических настроениях общества. Его провели 22 января 2021 года методом телефонных интервью.
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Для респондентов задали такой вопрос: "По вашему мнению, сейчас в Украине дела обстоят в правильном или в неправильном направлении?". Результаты свидетельствуют о следующем:
- 74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении;
- в то же время 10% респондентов считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении;
- а 15,7% – не определились или отказались отвечать на этот вопрос.
Выборы в Украине
Украинцев также спросили, если бы выборы президента проходили во второй половине января 2021 года, то больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский – за него отдали бы голос 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.
На втором месте – Петр Порошенко. Его бы поддержали 10,6% среди всех респондентов.
Далее идут Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Игорь Смешко, Виктор Медведчук и Владимир Гройсман.
Что известно об опросе
- Опрошено 1005 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, кроме АР Крым и отдельных районов Донецкой и Луганской областей, которые временно не контролирует власть Украины.
- Статистическая погрешность выборки не превышает: 3,1% для половины показателей.
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