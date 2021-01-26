Большинство украинцев считают, что страна движется в неправильном направлении. И только 10% считают, что сейчас ситуация в стране нормальная.

Источник: КМИС

Об этом свидетельствуют результаты опроса об общественно-политических настроениях общества. Его провели 22 января 2021 года методом телефонных интервью.

Интересно ОПЗЖ и "Европейская Солидарность" лидируют: сколько партий проходят в Раду – свежий рейтинг

Для респондентов задали такой вопрос: "По вашему мнению, сейчас в Украине дела обстоят в правильном или в неправильном направлении?". Результаты свидетельствуют о следующем:

74,3% респондентов отвечают, что дела движутся в неправильном направлении;

в то же время 10% респондентов считают, что дела в Украине движутся в правильном направлении;

а 15,7% – не определились или отказались отвечать на этот вопрос.

Выборы в Украине

Украинцев также спросили, если бы выборы президента проходили во второй половине января 2021 года, то больше всего голосов получил бы действующий президент Владимир Зеленский – за него отдали бы голос 13,4% среди всех респондентов и 19,8% среди тех, кто определился с выбором.

На втором месте – Петр Порошенко. Его бы поддержали 10,6% среди всех респондентов.

Далее идут Юлия Тимошенко, Юрий Бойко, Игорь Смешко, Виктор Медведчук и Владимир Гройсман.

Что известно об опросе