Киев и 9 областей близки к красной зоне, – Шмыгаль
Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Да, по словам Дениса Шмыгаля, красную зону могут ввести сразу в 10 областях.
Источник:Офис Президента
Сейчас красный уровень эпидемиологической безопасности действует в 4 областях. В частности в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях и на Закарпатье.
Почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню,
– заявил Шмыгаль.
Где могут ввести красную зону
- В Киеве и Киевской области;
- Винницкой области;
- Донецкой области;
- Запорожской области;
- Львовской области;
- Николаевской области;
- Сумской области;
- Тернопольской области;
- Хмельницкой области.
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