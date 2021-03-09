Ситуация с коронавирусом в Украине продолжает ухудшаться. Да, по словам Дениса Шмыгаля, красную зону могут ввести сразу в 10 областях.

Сейчас красный уровень эпидемиологической безопасности действует в 4 областях. В частности в Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской областях и на Закарпатье.

Почти 10 областей находятся в оранжевой зоне и близки к красному уровню,

– заявил Шмыгаль.

Где могут ввести красную зону

В Киеве и Киевской области;

Винницкой области;

Донецкой области;

Запорожской области;

Львовской области;

Николаевской области;

Сумской области;

Тернопольской области;

Хмельницкой области.

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