Из-за опасных развлечений серьезные травмы получила 10-летняя жительница Кременчуга. 28 декабря с ампутацией фаланг двух пальцев и рваной раной руки девочку госпитализировали в местную детскую больницу.

Полицейские об инциденте узнали от медиков, которые рассказали о том, что повреждения школьница получила в результате взрыва пиротехнического изделия. Об этом сообщили в полиции Полтавской области.

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На месте происшествия работали следователи, которые открыли уголовное производство в отношении родителей пострадавшей.

Петарду взяла дома

Как предварительно выяснили правоохранители, девочка вынесла опасное пиротехническое изделие во двор многоэтажки из собственной квартиры. Хранили ли взрослые петарды в свободном доступе, или она приобрела ее где-то на улице, неизвестно.

Школьница хотела поджечь петарду, но вместо удачного запуска она взорвалась в левой руке девочки.

В результате пострадавшей оторвало фаланги двух пальцев, а еще на одном образовалась рваная рана.

Все обстоятельства произошедшего выясняют полицейские. Если они узнают, что родители действительно могли совершить преступление, а прокуроры докажут это в суде, матери и отцу девочки грозит от 2 до 5 лет ограничения свободы или такой же срок заключения.