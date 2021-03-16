В окупованому Криму заявили, що нібито впіймали українського "шпигуна". На це вже відреагувала українська розвідка. Там вважають, що ФСБ створює потрібний Кремлю фон для "святкування" роковин окупації півострова.

У відомстві пояснили, яка мета криється за інформацією російської ФСБ щодо нібито викриття розвідувальної діяльності українських спецслужб на території окупованого Криму.

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Мовиться про створення відповідного фону для ініційованого Росією неформального засідання Радбезу ООН щодо питань кримської проблематики. Воно відбудеться 17 березня.

Така пропагандистська акція напередодні роковин окупації Криму – це зручний привід для відволікання уваги населення від численних внутрішніх проблем півострова,

– підкреслили у розвідці.

Там також додали, що Росія цілеспрямовано нагнітає ситуацію, намагаючись перекласти на українську сторону відповідальність за процес урегулювання на Донбасі.

Крім цього, зауважили у Службі зовнішньої розвідки, Кремль прагне дискредитувати ініціативу "Кримська платформа" що мирної реінтеграції українського півострова.

Важливо! 11 березня РНБО затвердила стратегію деокупації та реінтеграції Криму. Там пообіцяли, що найближчим часом з документом зможуть ознайомитися усі українці.

Що раніше заявили у ФСБ

Там повідомили про затриманого росіянина Єсипенка, який нібито шпигував для України. У центрі громадських зв'язків ФСБ додали, що у нього вилучили вибуховий пристрій.

Крім цього, у Федеральній службі безпеки підкреслили, що порушили проти чоловіка кримінальну справу. Проте у чому конкретно його звинувачують – не наразі ще не уточнили.