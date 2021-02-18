Розумний компроміс, – Зеленський про дешеве розмитнення "євроблях"

Джерело:Офіс Президента
Президент Володимир Зеленський підтримав схвалення у першому читанні законопроєктів про дешеве розмитнення авто на єврономерах. Таке рішення президент назвав "розумним компромісом".
Зеленський неодноразово закликав народних обранців розробити та ухвалити доступний механізм розмитнення автомобілів, які привозять з Європи.
Актуально Щоб бути, як люди: скандальний "слуга народу" Брагар купив собі "євробляху" – відео
Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів,
– наголосив президент.
Окрім того, президент зауважив, що таке рішення дозволить нарешті провести державну реєстрацію цих авто. Це допоможе забезпечити необхідну безпеку для всіх учасників дорожнього руху.