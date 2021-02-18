Розумний компроміс, – Зеленський про дешеве розмитнення "євроблях"

Президент Володимир Зеленський підтримав схвалення у першому читанні законопроєктів про дешеве розмитнення авто на єврономерах. Таке рішення президент назвав "розумним компромісом".

Зеленський неодноразово закликав народних обранців розробити та ухвалити доступний механізм розмитнення автомобілів, які привозять з Європи.

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Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів,

– наголосив президент.

Окрім того, президент зауважив, що таке рішення дозволить нарешті провести державну реєстрацію цих авто. Це допоможе забезпечити необхідну безпеку для всіх учасників дорожнього руху.

Що сказав міністр інфраструктури

Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що процедура – просто й зрозуміла.

Формула розмитнення не залежить від вартості автомобіля. Враховуватимуть лише вік, об'єм та тип двигуна.

Межі базової ставки – від 0 до 150 євро.

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