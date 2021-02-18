Розумний компроміс, – Зеленський про дешеве розмитнення "євроблях"
Президент Володимир Зеленський підтримав схвалення у першому читанні законопроєктів про дешеве розмитнення авто на єврономерах. Таке рішення президент назвав "розумним компромісом".
Джерело:Офіс Президента
Зеленський неодноразово закликав народних обранців розробити та ухвалити доступний механізм розмитнення автомобілів, які привозять з Європи.
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Цей законопроєкт є розумним компромісом, який, з одного боку, допоможе захистити власників уже ввезених недорогих автівок, а з іншого – захистить нашу екологію від шкідливих викидів,
– наголосив президент.
Окрім того, президент зауважив, що таке рішення дозволить нарешті провести державну реєстрацію цих авто. Це допоможе забезпечити необхідну безпеку для всіх учасників дорожнього руху.
Що сказав міністр інфраструктури
- Міністр інфраструктури Владислав Криклій зауважив, що процедура – просто й зрозуміла.
- Формула розмитнення не залежить від вартості автомобіля. Враховуватимуть лише вік, об'єм та тип двигуна.
- Межі базової ставки – від 0 до 150 євро.
Що було раніше
- 18 лютого Верховна Рада прийняла у першому читанні законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах.
- Ці законопроєкти передбачають, що сума розмитнення "євроблях" становитиме близько тисячі євро.
- Водночас така ціна стосуватиметься лише автівок, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року.
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