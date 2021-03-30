Розтрати грошей "Приватбанку": за експрацівницю внесли 2,7 мільйона застави

Джерело:"Економічна правда"
За колишню працівницю "Приватбанку" Надію Конопкіну внесли заставу у розмірі 2,7 мільйона гривень. Її підозрюють у розтраті майже 137 мільйонів гривень.
Про це у коментарі виданню повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
Читайте також "Якщо вилучать комп, Наді треба летіти": як "Приватбанк" замітав сліди виведення мільярдів
За колишню працівницю націоналізованого банку внесли заставу. Застава внесена у повному обсязі, визначеному напередодні ухвалою, тобто 2 мільйони 744 тисяч 430 гривень,
– повідомила Чемерис.
Нагадаємо, ВАКС 25 березня застосував до колишньої працівниці "Приватбанку" запобіжний захід у вигляді застави.