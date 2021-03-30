За колишню працівницю "Приватбанку" Надію Конопкіну внесли заставу у розмірі 2,7 мільйона гривень. Її підозрюють у розтраті майже 137 мільйонів гривень.

Про це у коментарі виданню повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис. Читайте також "Якщо вилучать комп, Наді треба летіти": як "Приватбанк" замітав сліди виведення мільярдів За Конопкіну внесли заставу За колишню працівницю націоналізованого банку внесли заставу. Застава внесена у повному обсязі, визначеному напередодні ухвалою, тобто 2 мільйони 744 тисяч 430 гривень,

– повідомила Чемерис. Нагадаємо, ВАКС 25 березня застосував до колишньої працівниці "Приватбанку" запобіжний захід у вигляді застави. Справа розтрат грошей "Приватбанку": останні новини За даними слідства, у грудні 2016 року посадовці "Приватбанку" розтратили майже 137 мільйонів гривень фінустанови. Це відбулося після того, як вони дізналися, що банк планує націоналізувати держава.

Окрім Конопкіної, ще один підозрюваний у цій справі – колишній заступник голови правління банку Володимир Яценко . Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 мільйона гривень.

. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 мільйона гривень. Водночас нещодавно підозри отримали ще 3 топпосадовці "Приватбанку". Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом – розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління банку Олександр Дубілет.