Розтрати грошей "Приватбанку": за експрацівницю внесли 2,7 мільйона застави
За колишню працівницю "Приватбанку" Надію Конопкіну внесли заставу у розмірі 2,7 мільйона гривень. Її підозрюють у розтраті майже 137 мільйонів гривень.
Джерело:"Економічна правда"
Про це у коментарі виданню повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
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За Конопкіну внесли заставу
За колишню працівницю націоналізованого банку внесли заставу. Застава внесена у повному обсязі, визначеному напередодні ухвалою, тобто 2 мільйони 744 тисяч 430 гривень,
– повідомила Чемерис.
Нагадаємо, ВАКС 25 березня застосував до колишньої працівниці "Приватбанку" запобіжний захід у вигляді застави.
Справа розтрат грошей "Приватбанку": останні новини
- За даними слідства, у грудні 2016 року посадовці "Приватбанку" розтратили майже 137 мільйонів гривень фінустанови. Це відбулося після того, як вони дізналися, що банк планує націоналізувати держава.
- Окрім Конопкіної, ще один підозрюваний у цій справі – колишній заступник голови правління банку Володимир Яценко. Йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із заставою у 52,2 мільйона гривень.
- Водночас нещодавно підозри отримали ще 3 топпосадовці "Приватбанку". Їх підозрюють у злочині за іншим епізодом – розтраті 8 мільярдів гривень. Серед тих, хто отримав підозри – ексголова правління банку Олександр Дубілет.
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