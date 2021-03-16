Розтрата природного газу на 400 мільйонів: розслідування поліції

Національна поліція завершила розслідування резонансної справи. Мовиться про розтрату природного газу на велетенську суму – 413 мільйонів гривень. Обвинувачений–- колишній високопосадовець.

Ексчиновник державного підприємства у серпні 2013 року підписав окреме доручення на користь однієї з приватних структур. Таким чином він надав вказівку здійснити відбір зі сховищ 115 мільйонів кубометрів природного газу.

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Приватній фірмі перекачали 115 мільйонів кубів газу

Усе це мало надійти приватній фірмі, хоча у її власності було лише 15,4 мільйона кубів газу. Отож через такі махінації Україна втратила зі своїх підземних сховищ блакитне паливо на суму більше ніж 413 мільйонів гривень.

Розслідування провели слідчі управління корупційних злочинів

Розслідування проводили слідчі управління корупційних злочинів Нацполіції. Кримінальне провадження порушили за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчиненої в особливо великих розмірах.

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Обвинувальний акт вже передали до суду

16 березня обвинувальний акт скерували до Шевченківського райсуду Києва. Якщо у суді доведуть провину ексчиновника, то йому загрожує від 7 до 12 років ув'язнення. На додачу – позбавлення права обіймати певні посади на строк до трьох років та з конфіскацією майна.