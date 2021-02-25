Розтрата грошей "Приватбанку": Яценко вийшов під заставу у 52 мільйони гривень

Підозрюваний у привласненні майна "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов під заставу. За нього внесли 52 мільйони гривень.

Виходить, що Яценко пробув під вартою, менше однієї доби. Про те, що Яценка відпустили, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

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За екскерівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 мільйони 210 тисяч гривень,

– цитує речницю ВАКС "Українська правда".

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Зазначимо: обирали запобіжний захід Яценку протягом вечора 24 і вночі 25 лютого. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відтак вже наступного дня він вийшов з під варти.

Розтрата грошей "Приватбанку": головне

Як встановило слідство, у грудні 2016 року високопосадовці "Приватбанку", усвідомлюючи, що банк буде націоналізований, вирішили розтратити гроші фінустанови.

Вони протиправно нарахували та виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком юридичної особи.

Проте виплата такої нагороди договорами не передбачалась. Для цього підозрювані підробили документи.

Сума розтрати становила 136,89 мільйона гривень .

. Серед підозрюваних у справі: ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет, експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Володимир Яценко і екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк" Олена Бичихіна.