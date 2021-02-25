Підозрюваний у привласненні майна "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов під заставу. За нього внесли 52 мільйони гривень.

Виходить, що Яценко пробув під вартою, менше однієї доби. Про те, що Яценка відпустили, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.

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За екскерівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 мільйони 210 тисяч гривень,

– цитує речницю ВАКС "Українська правда".

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Зазначимо: обирали запобіжний захід Яценку протягом вечора 24 і вночі 25 лютого. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відтак вже наступного дня він вийшов з під варти.

Зверніть увагу! Яценка 22 лютого зняли з літака у "Борисполі". Він намагався покинути Україну та вилетіти до Відня на приватному літаку.

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