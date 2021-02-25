Розтрата грошей "Приватбанку": Яценко вийшов під заставу у 52 мільйони гривень
Підозрюваний у привласненні майна "Приватбанку" Володимир Яценко вийшов під заставу. За нього внесли 52 мільйони гривень.
Джерело:"Українська правда"
Виходить, що Яценко пробув під вартою, менше однієї доби. Про те, що Яценка відпустили, повідомила речниця Вищого антикорупційного суду Олеся Чемерис.
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За екскерівника крупного банку, якому напередодні було обрано запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави – внесли кошти. Застава внесена у повному обсязі, як це визначено в ухвалі, тобто 52 мільйони 210 тисяч гривень,
– цитує речницю ВАКС "Українська правда".
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Зазначимо: обирали запобіжний захід Яценку протягом вечора 24 і вночі 25 лютого. Тоді йому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави. Відтак вже наступного дня він вийшов з під варти.
Розтрата грошей "Приватбанку": головне
- Як встановило слідство, у грудні 2016 року високопосадовці "Приватбанку", усвідомлюючи, що банк буде націоналізований, вирішили розтратити гроші фінустанови.
- Вони протиправно нарахували та виплатили додаткову винагороду на користь пов'язаної з банком юридичної особи.
- Проте виплата такої нагороди договорами не передбачалась. Для цього підозрювані підробили документи.
- Сума розтрати становила 136,89 мільйона гривень.
- Серед підозрюваних у справі: ексголова правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Олександр Дубілет, експерший заступник голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" Володимир Яценко і екскерівниця одного з підрозділів ПАТ КБ "ПриватБанк" Олена Бичихіна.
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