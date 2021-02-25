Розтрата грошей "Приватбанку": фігуранта справи Яценка взяли під варту

Вищий антикорупційний суд вночі 25 лютого завершив засідання щодо обрання Володимиру Яценку запобіжного заходу.

Важливо Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру

Його триматимуть під вартою 60 днів – до 22 квітня 2021 року включно. Одначе Яценко може вийти під заставу – у 52 мільйони 210 тисяч гривень.

Який запобіжний захід просили для Яценка

Прокуратура наполягала на взятті під варту на 2 місяці з правом застави в 136 мільйонів 892 тисячі гривень (у підсумку суд підтримав прокурорів частково).

Адвокати просили м'якший запобіжний захід – домашній арешт. Вони стверджували, що Яценко нікуди не тікав, а лише тимчасово їхав в Австрію на лікування. Адвокати навіть показали суддям довідки. Щоправда, діагноз не розголосили.

Зауважимо, крім Яценка, у справі є ще двоє підозрюваних: ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет та очільниця одного з банківських підрозділів Олена Бичихіна. Однак вони перебувають за кордоном.

з літака у "Борисполі" . Він намагався покинути Україну та вилетіти до Відня на приватному літаку.