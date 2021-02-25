Розтрата грошей "Приватбанку": фігуранта справи Яценка взяли під варту

Джерело:24 канал
Колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка вночі 25 лютого взяли під варту. Його підозрюють у розтраті грошей банку – зокрема, майже 137 мільйонів гривень.
Вищий антикорупційний суд вночі 25 лютого завершив засідання щодо обрання Володимиру Яценку запобіжного заходу.
Важливо Колишнім високопосадовцям "Приватбанку" повідомили про підозру
Його триматимуть під вартою 60 днів – до 22 квітня 2021 року включно. Одначе Яценко може вийти під заставу – у 52 мільйони 210 тисяч гривень.
Зауважимо, крім Яценка, у справі є ще двоє підозрюваних: ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет та очільниця одного з банківських підрозділів Олена Бичихіна. Однак вони перебувають за кордоном.Зверніть увагу! Яценка 22 лютого зняли з літака у "Борисполі". Він намагався покинути Україну та вилетіти до Відня на приватному літаку.
Читайте також Справа "Приватбанку" ожила: Коломойський наступний