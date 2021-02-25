Розтрата грошей "Приватбанку": фігуранта справи Яценка взяли під варту

25 лютого 2021 , 03:31
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Джерело:

24 канал

Колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка вночі 25 лютого взяли під варту. Його підозрюють у розтраті грошей банку – зокрема, майже 137 мільйонів гривень.

Вищий антикорупційний суд вночі 25 лютого завершив засідання щодо обрання Володимиру Яценку запобіжного заходу.

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Його триматимуть під вартою 60 днів – до 22 квітня 2021 року включно. Одначе Яценко може вийти під заставу – у 52 мільйони 210 тисяч гривень.

Який запобіжний захід просили для Яценка

  • Прокуратура наполягала на взятті під варту на 2 місяці з правом застави в 136 мільйонів 892 тисячі гривень (у підсумку суд підтримав прокурорів частково).
  • Адвокати просили м'якший запобіжний захід – домашній арешт. Вони стверджували, що Яценко нікуди не тікав, а лише тимчасово їхав в Австрію на лікування. Адвокати навіть показали суддям довідки. Щоправда, діагноз не розголосили.

Зауважимо, крім Яценка, у справі є ще двоє підозрюваних: ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет та очільниця одного з банківських підрозділів Олена Бичихіна. Однак вони перебувають за кордоном.

Зверніть увагу! Яценка 22 лютого зняли з літака у "Борисполі". Він намагався покинути Україну та вилетіти до Відня на приватному літаку.

Справа "Приватбанку": що відомо

  • Перед тим, як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним та передали під контроль державі, підозрювані підготували план виведення з нього грошей.
  • Суть плану полягала у тому, щоб нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію через ріст курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи.
  • Однак у договорах таку винагороду не передбачали. Крім того, фігуранти, ймовірно, підробили потрібні документи "заднім числом".
  • Загалом сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.

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