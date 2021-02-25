Розтрата грошей "Приватбанку": фігуранта справи Яценка взяли під варту
Колишнього першого заступника голови правління "Приватбанку" Володимира Яценка вночі 25 лютого взяли під варту. Його підозрюють у розтраті грошей банку – зокрема, майже 137 мільйонів гривень.
Джерело:24 канал
Вищий антикорупційний суд вночі 25 лютого завершив засідання щодо обрання Володимиру Яценку запобіжного заходу.
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Його триматимуть під вартою 60 днів – до 22 квітня 2021 року включно. Одначе Яценко може вийти під заставу – у 52 мільйони 210 тисяч гривень.
Який запобіжний захід просили для Яценка
- Прокуратура наполягала на взятті під варту на 2 місяці з правом застави в 136 мільйонів 892 тисячі гривень (у підсумку суд підтримав прокурорів частково).
- Адвокати просили м'якший запобіжний захід – домашній арешт. Вони стверджували, що Яценко нікуди не тікав, а лише тимчасово їхав в Австрію на лікування. Адвокати навіть показали суддям довідки. Щоправда, діагноз не розголосили.
Зауважимо, крім Яценка, у справі є ще двоє підозрюваних: ексголова правління "Приватбанку" Олександр Дубілет та очільниця одного з банківських підрозділів Олена Бичихіна. Однак вони перебувають за кордоном.
Справа "Приватбанку": що відомо
- Перед тим, як "Приватбанк" визнали неплатоспроможним та передали під контроль державі, підозрювані підготували план виведення з нього грошей.
- Суть плану полягала у тому, щоб нарахувати і виплатити додаткову винагороду – індексовану комісію через ріст курсу гривні до долара на користь пов'язаної з банком юридичної особи.
- Однак у договорах таку винагороду не передбачали. Крім того, фігуранти, ймовірно, підробили потрібні документи "заднім числом".
- Загалом сума розтрати сягнула 136,89 мільйона гривень.
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