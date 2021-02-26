Люди, які заперечували розстріли на Майдані, мають бути в тюрмі, – Милованов про Татарова

Тимофій Милованов заявив, що люди, які стверджували, що у 2014 році на Майдані не було розстрілів, або виправдовували це, повинні сидіти в тюрмі. Це важливо для суспільства.

Так радник керівника Офісу Президента відповів на запитання Дмитра Гнапа про те, як йому працювати з людиною, яка в часи Євромайдану говорила, що міліція не причетна до розстрілів на Інститутській. Зокрема, мовиться про Олега Татарова.

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Милованов зазначив, що кілька разів зустрічався з Татаровим. Однак про Євромайдан вони не спілкувалися.

Люди, які говорили про Євромайдан, що цього не було, або виправдовували, або скеровували, мають сидіти в тюрмі,

– наголосив Милованов.

Як зазначив радник керівника ОП, Татаров зможе відповісти за свою історію, адже це важливо для суспільства. Однак, на його думку, необхідно, щоб суди або правоохоронні органи також відповіли на це питання.

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"Я з такими людьми у своєму житті співпрацював, що якби було відомо, то, можливо, ви б мене навіть не кликали нікуди" – заявив Милованов.

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