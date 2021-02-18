У Степанова передали до НАБУ документи щодо закупівлі вакцин

Джерело:24 канал
Міністерство охорони здоров'я вже передало до Національного антикорупційного бюро усі документи, які необхідні для розслідування закупівлі вакцин проти коронавірусу. Однак у МОЗ переконані, що ця справа шкодить Україні.
МОЗ виступає за будь-які розслідування. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.
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Міністр переконаний, що справа закінчиться закриттям. Однак, за словами Степанова, хтось нібито хоче зробити "черговий хайп".
Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи – будь ласка, розслідуйте,
– наголосив міністр.
Також очільник МОЗ зауважив, що НАБУ зобов’язане відкривати справу, якщо є заява.
"В нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість", – стверджує Степанов.
Він додав, що про ці справи навіть ніхто не знає, але їх відкривали і розслідували.
Крім того, міністр переконує, що справа має політичний підтекст та шкодить Україні. Степанов підсумував, що виробники вакцин дбають про свою репутацію, тож не хочуть влазити у скандали.