МОЗ виступає за будь-які розслідування. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

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Що каже Степанов

Міністр переконаний, що справа закінчиться закриттям. Однак, за словами Степанова, хтось нібито хоче зробити "черговий хайп".

Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи – будь ласка, розслідуйте,

– наголосив міністр.

Також очільник МОЗ зауважив, що НАБУ зобов’язане відкривати справу, якщо є заява.

"В нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість", – стверджує Степанов.

Він додав, що про ці справи навіть ніхто не знає, але їх відкривали і розслідували.

Чому справа шкодить Україні

Крім того, міністр переконує, що справа має політичний підтекст та шкодить Україні. Степанов підсумував, що виробники вакцин дбають про свою репутацію, тож не хочуть влазити у скандали.

Що відомо про справу щодо закупівлі вакцин