У Степанова передали до НАБУ документи щодо закупівлі вакцин
Міністерство охорони здоров'я вже передало до Національного антикорупційного бюро усі документи, які необхідні для розслідування закупівлі вакцин проти коронавірусу. Однак у МОЗ переконані, що ця справа шкодить Україні.
Джерело:24 канал
МОЗ виступає за будь-які розслідування. Про це заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.
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Що каже Степанов
Міністр переконаний, що справа закінчиться закриттям. Однак, за словами Степанова, хтось нібито хоче зробити "черговий хайп".
Тільки вчора ми отримали відповідний запит від НАБУ, сьогодні вже передали всі документи – будь ласка, розслідуйте,
– наголосив міністр.
Також очільник МОЗ зауважив, що НАБУ зобов’язане відкривати справу, якщо є заява.
"В нас ідіотів у країні, які пишуть заяви, відкривають справи, велика кількість", – стверджує Степанов.
Він додав, що про ці справи навіть ніхто не знає, але їх відкривали і розслідували.
Чому справа шкодить Україні
Крім того, міністр переконує, що справа має політичний підтекст та шкодить Україні. Степанов підсумував, що виробники вакцин дбають про свою репутацію, тож не хочуть влазити у скандали.
Що відомо про справу щодо закупівлі вакцин
- Річ у тім, ДП "Медичні закупівлі" домовлялось про закупівлю вакцини приблизно по 3 долари за дозу. Однак потім Степанов нібито зупинив цей процес та доручив розпочати перемовини стосовно китайської вакцини від компанії Sinovac Biotech.
- Відтак українська компанія "Лекхім", яка стала посередником, уклала контракт з Sinovac Biotech. У ЗМІ контракт назвали сумнівним, адже ціна препарату склала 17,85 долара за дозу.
- За словами Степанова, закупівля вакцини через посередника – це була вимога саме компанії Sinovac.
- Однак розслідувачі Chas News зателефонували у Sinovac. Там заявили, що компанія, не може продавати вакцину приватним компаніям, тож співпрацює лише з урядами.
- НАБУ почало розслідування щодо закупівлі вакцин.
- Степанов заявив, що це спроба зірвати вакцинацію.
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