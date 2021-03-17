Розслідуватимуть історію з вагнерівцями: комітет Ради підтримав створення ТСК

Регламентний комітет Верховної Ради 17 березня підтримав створення тимчасової слідчої комісії. Вона розслідуватиме дії високопосадовців та політиків проти України. Не оминуть й історію з вагнерівцями.

ТСК розслідуватиме можливі протиправні дії влади, що сприяли порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та несли загрозу національним інтересам й безпеці України.

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Розглядатимуть справу вагнерівців

Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зауважила, що тема вагнерівців – це буде перший "кейс", який розглядатимуть.

Крім того, депутатка додала, що ТСК працюватиме близько року. За її словами, порядок і періодизацію ще визначатимуть.

Що цьому передувало

Раніше створення ТСК анонсував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Він зазначав, що комісія розслідуватиме історію з вагнерівцями, а також записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим.

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