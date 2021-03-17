Розслідуватимуть історію з вагнерівцями: комітет Ради підтримав створення ТСК
Регламентний комітет Верховної Ради 17 березня підтримав створення тимчасової слідчої комісії. Вона розслідуватиме дії високопосадовців та політиків проти України. Не оминуть й історію з вагнерівцями.
Джерело:фейсбук Мар'яни Безуглої
ТСК розслідуватиме можливі протиправні дії влади, що сприяли порушенню державного суверенітету, територіальної цілісності та несли загрозу національним інтересам й безпеці України.
До речі "Слуги" взяли Шуфрича заступником голови ТСК щодо вагнерівців та плівок Медведчука
Розглядатимуть справу вагнерівців
Нардепка від "Слуги народу" Мар'яна Безугла зауважила, що тема вагнерівців – це буде перший "кейс", який розглядатимуть.
Крім того, депутатка додала, що ТСК працюватиме близько року. За її словами, порядок і періодизацію ще визначатимуть.
Що цьому передувало
- Раніше створення ТСК анонсував глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
- Він зазначав, що комісія розслідуватиме історію з вагнерівцями, а також записи переговорів між Віктором Медведчуком і Владиславом Сурковим.
Вагнерівці у Білорусі: що треба знати
- 29 липня в Білорусі затримали 32 бойовиків приватної військової компанії "Вагнера". Білоруська влада переконувала, що бойовики приїхали, аби дестабілізувати ситуацію перед президентськими виборами.
- Деякі затримані воювали на Донбасі за Росію. Україна надіслала запит на екстрадицію, але Білорусь таки віддала вагнерівців Росії.
- Потім у ЗМІ з'явилася інформація, що бойовиків ПВК "Вагнера" насправді планувала затримати Україна. Мовляв, це була спецоперація СБУ, що зірвалася через "злив" з Офісу Президента.
- Очільник ОП Андрій Єрмак у відповідь заявив, що готовий до будь-яких розслідувань у справі.
- До речі, у березні нібито мав вийти документальний фільм Bellingcat про зрив операції з вагнерівцями, однак прем'єру відклали на квітень.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter