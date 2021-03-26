Держави підготували свій подарунок для Олександра Лукашенка і його соратників. Країни Європи, Канада і Сполучені Штати Америки заявили про створення спеціальної міжнародної платформи, яка повинна розслідувати злочини режиму президента.

Платформу задумали як незалежний міжнародний правозахисний майданчик. Про це розповів Олексій Печій у блозі "Теории заговора".

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За його словами, платформа документуватиме свідчення серйозних порушень прав людини, які відбулися в Білорусі під час і після президентських виборів у 2020 році.

Полювання на привида Лукашенка

В майбутньому, як зазначив Печій, ці матеріали можуть використовувати для притягнення винних до відповідальності, зокрема і в міжнародному суді в Гаазі. Ядром платформи стануть:

правозахисники з трьох країн: Данії, Великобританії, Білорусі;

а також Міжнародний комітет з розслідування катувань.

Він зауважив, що розслідувати дійсно є що. Водночас виникає проблема.

Ці розслідування схожі на полювання за привидами,

– сказав журналіст.

"Адже реально притягнути до відповідальності Лукашенка і його поплічників буде складно. Вони навряд чи покинуть межі Білорусі, а тому все розслідування проти них можуть стати ще однією стопкою кримінальних справ, які так і не виконають", – зазначив Печій.

Зауважимо! Платформу International Accountability Platform for Belarus (IAPB) створять відповідно до рекомендацій правозахисників, які спостерігали за ситуацією у Білорусі у межах "Московського механізму" ОБСЄ.

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