Розслідування справ щодо Коломойського в Україні все одно триватимуть, – Корнієнко

Джерело:Інтерфакс-Україна
У пропрезидентській "Слузі народу" вважають, що розслідування справ щодо олігарха Ігора Коломойського в Україні триватимуть. Це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США проти нього.
Таку заяву зробив голова однойменної фракції Олександр Корнієнко. За його словами, США фактично показали, що "не хочуть бачити Коломойського, членів його сім'ї та пов'язаних осіб у своїй країні".
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Корнієнко додав, що США накладенням санкції дали зрозуміти всім, для кого є важливими взаємини з ними, що "з Коломойським небажано мати справу".
Незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Це стосується і "Приватбанку", і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є,
– зауважив Корнієнко.
Водночас парламентар наголосив, що, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського – не порожнє слово. Тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".
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США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу