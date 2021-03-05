У пропрезидентській "Слузі народу" вважають, що розслідування справ щодо олігарха Ігора Коломойського в Україні триватимуть. Це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США проти нього.

Таку заяву зробив голова однойменної фракції Олександр Корнієнко. За його словами, США фактично показали, що "не хочуть бачити Коломойського, членів його сім'ї та пов'язаних осіб у своїй країні".

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Корнієнко додав, що США накладенням санкції дали зрозуміти всім, для кого є важливими взаємини з ними, що "з Коломойським небажано мати справу".

Незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Це стосується і "Приватбанку", і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є,

– зауважив Корнієнко.

Водночас парламентар наголосив, що, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського – не порожнє слово. Тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".

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Санкції США проти Коломойського: головне

Сполученні Штаті 5 березня запровадили санкції проти українського Ігоря Коломойського. Під удар також потрапили сім'я та близьке оточення олігарха. Усім їм заборонили в'їзд до країни.

Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського у спробах підірвати демократію в Україні. Також він звинуватив його у причетності до великої корупції.

За словами Блінкена, під головування у Дніпропетровській області, з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетним до корупційних дій. Ті, зі свого боку, підірвали верховенство закону та віру української громадськості в демократичні інститути.

Держсекретар США також наголосив, що Коломойський використовував свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди.



США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу