Розслідування справ щодо Коломойського в Україні все одно триватимуть, – Корнієнко
У пропрезидентській "Слузі народу" вважають, що розслідування справ щодо олігарха Ігора Коломойського в Україні триватимуть. Це не залежить від того, як розвиватимуться події навколо санкцій США проти нього.
Джерело:Інтерфакс-Україна
Таку заяву зробив голова однойменної фракції Олександр Корнієнко. За його словами, США фактично показали, що "не хочуть бачити Коломойського, членів його сім'ї та пов'язаних осіб у своїй країні".
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Корнієнко додав, що США накладенням санкції дали зрозуміти всім, для кого є важливими взаємини з ними, що "з Коломойським небажано мати справу".
Незалежно від того, як розвиватимуться події з американськими санкціями, розслідування справ, пов'язаних із Коломойським, в Україні триватиме. Це стосується і "Приватбанку", і інших історій. Офіс генерального прокурора та НАБУ плідно працюють у тих провадженнях, які є,
– зауважив Корнієнко.
Водночас парламентар наголосив, що, що деолігархізація для президента Володимира Зеленського – не порожнє слово. Тому "Медведчук, Порошенко, Коломойський або будь-який мільярдер мають розуміти, що тепер вони живуть за загальними для всіх законними правилами".
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- Сполученні Штаті 5 березня запровадили санкції проти українського Ігоря Коломойського. Під удар також потрапили сім'я та близьке оточення олігарха. Усім їм заборонили в'їзд до країни.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен звинуватив Коломойського у спробах підірвати демократію в Україні. Також він звинуватив його у причетності до великої корупції.
- За словами Блінкена, під головування у Дніпропетровській області, з 2014 по 2015 рік, Коломойський був причетним до корупційних дій. Ті, зі свого боку, підірвали верховенство закону та віру української громадськості в демократичні інститути.
- Держсекретар США також наголосив, що Коломойський використовував свій політичний вплив і офіційну владу для особистої вигоди.
США ввели санкції проти Ігоря Коломойського / Інфографіка 24 каналу
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