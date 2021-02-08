Пів мільйона доларів для ГПУ: у Венедіктової завершили розслідування скандальної схеми

Офіс генпрокурора завершив досудове розслідування шахрайської схеми до якої нібито було причетне керівництво. За даними слідства, зловмисники пропонували передати хабар одному з екскерівників Генеральної прокуратури.

Розслідування проводили щодо 2 осіб. Вони обіцяли закрити кримінальну справу через "вище керівництво".

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Що встановили під час розслідування

Підозрювані були знайомі із 2 фігурантами кримінального провадження за фактом вимагання. У квітні 2019 року вони запропонували їм закрити справу через нібито одного з керівників прокуратури.

За таку "послугу" зловмисники вимагали 500 тисяч доларів. Гроші вони буцімто мали передати одному з керівників Офісу генпрокурора.

Хоча насправді мали намір заволодіти вказаними коштами та розпорядитися ними на власний розсуд,

– мовиться у повідомленні.

Як викрили зловмисників

Одного з учасників оборудки викрили одразу після одержання всієї суми грошей, а його спільника – під час досудового розслідування.

Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення. Згодом обвинувальний акт скерують до суду.



Зловмисники пропонували закрити кримінальну справу за 500 тисяч доларів / Фото Офіс генпрокурора