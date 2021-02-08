У Венедіктової завершили розслідування шахрайської схеми через буцімто керівництво прокуратури
Прокуратура завершила досудове розслідування шахрайської схеми до якої нібито було причетне керівництво Офісу генпрокурора. За даними слідства, зловмисники пропонували закрити справу буцімто "зверху".
Джерело:Офіс генпрокурора
Розслідування проводили щодо 2 осіб.
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Що встановили під час розслідування
Підозрювані були знайомі із 2 фігурантами кримінального провадження за фактом вимагання. У квітні 2019 року вони запропонували їм закрити справу через нібито одного з керівників прокуратури.
За таку "послугу" зловмисники вимагали 500 тисяч доларів. Гроші вони буцімто мали передати одному з керівників Офісу генпрокурора.
Хоча насправді мали намір заволодіти вказаними коштами та розпорядитися ними на власний розсуд,
– мовиться у повідомленні.
Як викрили зловмисників
Одного з учасників оборудки викрили одразу після одержання всієї суми грошей, а його спільника – під час досудового розслідування.
Наразі матеріали кримінального провадження відкриті стороні захисту для ознайомлення. Згодом обвинувальний акт скерують до суду.
Зловмисники пропонували закрити кримінальну справу за 500 тисяч доларів / Фото Офіс генпрокурора
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