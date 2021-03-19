В Офіс Президента України відреагували на розслідування про держзраду членів Національного банку. Вони стурбовані внутрішніми чварами та закликають керівництво НБУ діяти виключно в інтересах України.

На Банковій заявили, що президент не може і не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває. Однак просять членів Нацбанку не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків.

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"Офіс Президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина", – мовиться в повідомлені.

Також додали, що за допомогою західних партнерів України Офіс Володимира Зеленського "продовжуватиме робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з "Приватбанком".

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