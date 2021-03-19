Відкиньте персональні амбіції: Офіс Президента відреагував на "внутрішні чвари" у Нацбанку
В Офіс Президента України відреагували на розслідування про держзраду членів Національного банку. Вони стурбовані внутрішніми чварами та закликають керівництво НБУ діяти виключно в інтересах України.
Джерело:Офіс Президента
На Банковій заявили, що президент не може і не буде втручатися у будь-яке розслідування, що триває. Однак просять членів Нацбанку не переслідувати будь-які особисті інтереси при виконанні своїх обов'язків.
Зверніть увагу Рожкову й кількох співробітників Нацбанку підозрюють у держзраді, – Kyiv Post
"Офіс Президента закликає керівництво НБУ відкинути персональні амбіції та працювати заради однієї мети – макроекономічної стабільності України та процвітання кожного громадянина", – мовиться в повідомлені.
Також додали, що за допомогою західних партнерів України Офіс Володимира Зеленського "продовжуватиме робити все необхідне, щоб повернути всі вкрадені в українського населення кошти, включно з грішми, пов'язаними з "Приватбанком".
Розслідування проти працівників Нацбанку: що про це відомо
- Проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової і ще кількох працівників нібито почали розслідування.
- За інформацією газети Kyiv Post, їм приписують державну зраду через те, що НБУ "розкрив інформацію" компаніям, яких залучили до розслідування про виведення 5,5 мільярда доларів з "Приватбанку" до його націоналізації.
- Мовиться зокрема про аудиторську компанію Kroll, консалтингову компанію AlixPartners та юридичну фірму Hogan Lovells and Asters.
Поділитися новиною