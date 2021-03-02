Мама купила: у нардепів є шалено дорогі незадекларовані авто – розслідування

Нардепи Верховної Ради придбали дорогі автомобілі у 2020 році. Звісно, у декларації їх вказати вони "забули".

Джерело: "Наші гроші" на 24 каналі

У лютому 2021 року журналісти спостерігали, чим депутати приїжджають в Раду. В декого з них життя стало відчутно кращим й нардепи придбали собі дорогі авто. Мовиться про депутатів "Слуг народу", "Опозиційної платформи – За життя" та "Батьківщини".

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Автопарк "Слуг народу"

Голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко їздить на Citroën, який він купив 1,5 роки тому. Максим Гузенко – депутат "слуги". Все, що про нього відомо – серед мажоритарників Сумщини Гузенко зробив для виборців найменше, але це не завадило йому нагородити себе новеньким авто.

ЗМІ зауважили, як з зовнішньої парковки Верховної Ради виїжджала BMW X5, записана на родинну фірму Гузенків, яка торгує насінням і добривами. Найімовірніше, за кермом був сам нардеп. Це закрита парковка, пускають сюди тільки за списком, точно не постачальників насіння для клумб у ВР.



Декілька нардепів їздять на BMW X5 / Фото з сайту BMW

На такому ж авто пересувається народний депутат зі "Слуги народу" Євгеній Шевченко. Вже в перший місяць депутатства прославився в ефірі російських пропагандистів. BMW куплена з салону в 2020 році. Вона записана на сина Шевченка, слідчого ДБР, який навіть не мав де жити й заощаджень.

Євгеній Шевченко – член "філіалу Опозиційної платформи – За життя" в "Слузі народу". Він літав до Олександра Лукашенка та підтримує стосунки з регіоналами.

За словами автожурналіста Павла Кащука, таке авто коштує не менше ніж 2,5 мільйона гривень. "Пан Євгеній підвищив свій статус в клубі фанів BMW. Якщо глянути на номери реєстрації, можна з відкритих джерел побачити, що раніше ці номери були закріплені на BMW Х5 попереднього покоління з двигуном на 2 літри", – зауважив він.

Чому нардепи підтримують Ахметова

"Слуги народу" голосували так, як вигідно Рінату Ахметову, а тепер ці депутати їздять на новеньких авто, які на депутатську зарплатню точно не купиш.

Нардеп Микола Галушко пересувається на Toyota Land Cruiser з водієм. Восени 2020 року Галушко разом з ще 30 "слугами" гальмував зміни до бюджету, поки туди не вписали вигідні для Ахметова нюанси з енергетики. Вже в кінці листопада його мама купула авто Toyota Land Cruiser, на якому тепер їздить син.

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Раніше в депутата ніяких автівок не було. Принаймні задекларованих. Таке авто коштує близько 2,5 мільйонів гривень. Усіх доходів Галушка з декларації не вистачить аби купити це авто. Сумнівно, що його 65-річна мама просто купила сину новенький автомобіль.

Дорогі подарунки для дітей-нардепів

Загадка в тому, що батьки починають дарувати своїм дорослим дітям коштовні покупки тоді, коли вони стають депутатими. Новий Mercedes-Benz G-Class з'явився і у мами нардепа Олександра Горобця. "Слуга" Горобець теж навідується до офісу куратора ахметівської групи, а потім голосує так, як треба Ахметову.



Новий Mercedes-Benz G-Class придбала мама нардепа / Фото з сайту Mercedes

На новій Toyota Land Cruiser приїхав іще один нардеп зі "Слуги народу" Арсеній Пушкаренко. Депутат не дуже публічний, хоч і старається. Цікаво, що ідентичний автомобіль, як у Галушки, і куплений також у листопаді. Втім автомобіль досі не задекларований. Схоже на новий корпоративний стандарт "Слуг народу".

Люди, які приходять до успіху, і вони приїхали з провінції, бачать "успіх" саме так. Потім вони живуть в Києві, в них з'являється капітал і смак, тому вони міняють машину. З іншого боку, вони знають, що це авто завжди можна швидко продати.



Toyota Land Cruiser коштує майже 2,5 мільйона гривень / Фото з сайту Toyota

Юрій Камельчук, який заперечував коронавірус, також придбав нову машину – Toyota RAV4. Все-таки його "душа потребує понтів", тому на вживане авто з США вибрав "козирні" номери. Щоб купити такі Камельчуку треба працювати нардепом з місяць. Номер автомобіля для дружини Юрій Олександрович вибрав також не простий – 8888. Він коштує сьогодні 6 тисяч гривень.

Новий Lexus ЕS 350 2020 року придбав собі Сергій Нагорняк. Середня вартість такого – 1,7 мільйона гривень. Машина оформлена на батька нардепа – 70-річного пенсіонера, з села на Житомирщині. Сам Нагорняк – член енергетичного комітету Верховної Ради. Це саме той комітет, через який вирішуються всі питання щодо енергетичного бізнесу Ахметова, Коломойського і інших.



Власником Lexus ЕS 350 є 70-річний батько нардепа / Фото з сайту Lexus

Дружина колишнього "Слуги народу" Роман Іванісов з салону купила новенький Mercedes-Benz GLS 400 вартістю 3,5 мільйона гривень.

На автомобілі Land Roved Defender їздить позафракційний Дмитро Шпенов, друг Ахметова, який голосував за всі вигідні олігарху ініціативи. Зареєстроване авто на фірму Шпенова. Однак, за останні 10 років компанія напрацювала лише на половину автомобіля. Таке авто коштує не менше 2 мільйонів. Додатковий багажник на даху коштує ще 1,5 тисяч доларів.

На чому їздять опозиціонери

Переходимо до депутатської групи "За майбутнє". Віктор М'ялик – нардеп від "ОПЗЖ". В його декларації 158 квартир, мільйон доларів і 150 мільйонів гривень готівкою. Починав маляром-штукатуром, доріс до власника будівельного бізнесу і пішака Коломойського. Йому було чим їздити, але він купив Lexus LX 570, вартістю у майже 3 мільйони гривень, з номерами, на яких "вісімки".



Lexus LX 570 коштує 3 мільйони гривень / Фото з сайту Lexus

Ярослав Дубневич їздить зараз на Mercedes S-класу. Автомобіль коштує близько 6 мільйонів гривень. Збитки, які Дубневич за оцінкою слідства, раніше наніс Укрзалізниці, оцінюють в 93 мільйони. Застава, за яку Дубневич вийшов із СІЗО – 90 мільйонів. З

У лідера "ОПЗЖ" Віктора Медведчука – Maybach, котрий охороняють. Тепер Медведчук і його автомобіль під санкціями. Сергій Льовочкін їздить також у Maybach, у супроводі Cruiser зі спецзасобами. Серед найцікавіших опцій цього авто, бокали із чистого срібла. Мабуть, тому це авто також досить популярне серед церковних служителів в Росії.

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Підбірка автопарку "ОПЗЖ" виглядатиме неповною без Іллі Киви. Торік Кива зі зграєю охоронців їздив на Land Cruiser з номерами прикриття. До слова, вони дозволені лише оперативникам для спецзавдань, а не народному депутату. У нього новий Land Cruiser іншої моделі та з іншими підставними номерами.



На Rolls Royce Cullinan депутат від "ОПЗЖ" їздить в Раду / Фото з сайту Rolls Royce

Одна з найдорожчих в світі марок – Rolls Royce. Таку собі придбав народний депутат Суто Мамоян з "ОПЗЖ". Його називають кримінальним авторитетом та рекетиром. Він володіє 3 автомобілями, які задекларував за очевидно смішні 20 тисяч гривень.

Фігурка на капоті Rolls Royce, коштує дорожче, ніж всі автомобілі Мамоян разом узяті. Якщо вірити декларації.

Таке авто коштує як мінімум 500 тисяч доларів. Підсвітка, що зветься "зоряне небо", – це така собі жменька діодів розкидана по стелі, коштує 30 тисяч євро.

Автомобілі "Батьківщини"

Юлія Тимошенко їздить на Mercedes. Її однопартієць Андрій Ніколаєнко пересувається на незадекларованому Lexus начебто свого батька. Сергій Власенко влітку придбав Audi A8 2020 року випуску. За декларацією Власенко заплатив за це авто 4,3 мільйона гривень.



Сергій Власенко влітку придбав Audi A8 2020 року / Фото з сайту Audi

Влітку Власенко добряче покращив свій фінансовий стан, завдяки Віктору Януковичу. Йому виплатити 5,5 мільйонів доларів компенсації за політичні репресії щодо Юлії Тимошенко. Вона спочатку відсиділа в колонії й досі сидить у старому авто, а компенсацію отримав Власенко.

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Однопартієць Власенка – не надто публічний нардеп Костянтин Бондарєв, який тричі ставав народним депутатом від "Батьківщини". Раніше через його банк "Велес", перекачувалися гроші "Батьківщини". Нещодавно Бондарєв пересів на свіжий Land Cruiser.