Розслідування не стане перешкодою для закупівлі вакцин, – НАБУ

Національне антикорупційне бюро підтвердило, що розпочало розслідування за фактом зловживання під час закупівлі вакцин проти COVID-19. У відомстві наголосили, що це ніяк не вплине на перемовини з постачальником.

Що кажуть у НАБУ про розслідування

Підставою для розслідування стала відповідна заява генерального директора ДП "Медзакупівлі", відомості з якої детективи були зобов'язані внесли до ЄРДР.

До теми Спроба зриву вакцинації, – Степанов про розслідування НАБУ

У межах розслідування детективи НАБУ перевірять наявність чи відсутність ознак складу кримінального правопорушення, про яке вказано у зверненні.

Сам факт початку розслідування не є доказом вини або ж підтвердженням вчинення злочину. І він ніяк не може скласти перешкод для закупівель вакцин у постачальників, тим більше вже після спливу строку обіцяного початку вакцинації,

– наголосили у Бюро.

У відомстві додали, що наразі детективи не здійснювали жодних слідчих дій, які могли б бути розцінені, як перешкоджання діяльності щодо закупівлі вакцин для України.

У НАБУ наголосили, що обов'язково поінформують суспільство про результати розслідування. До того моменту відомство просить всіх дотичних до справи утримуватися від розголошення відповідної інформації.

"Вчиняючи інакше ви не лише шкодите розслідуванню, розголошуючи його таємницю, а й реально можете своїми діями та коментарями спричинити шкоду інтересам держави та суспільству", – підкреслили у Бюро.

Справа щодо закупівлі вакцин проти COVID-19: головне