У Гаазі розпочнуть розслідування щодо агресії та воєнних злочинів, скоєних державою та певними особами. З'ясовуватимуть і ситуацію в Україні. Якщо агресію Росії визнають – це погана новина для представників РФ.

Міжнародний суд вже констатував, що є ознаки міжнародних злочинів, які вчинили особи, підконтрольні російській владі. Про це в ефірі 24 каналу розповів експредставник президента України в Криму Борис Бабін.

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"Для Росії це дуже погана новина. Для них це погано, бо це маркер. Однак насправді все стане погано після перших судових рішень. Цивілізовані країни світу поважатимуть рішення суду", – пояснив Бабін.

За його словами, суд буде змушений визначитись з 2 ключовими питаннями:

юрисдикція справи щодо Криму;

юрисдикція щодо конфлікту на Донбасі.

Вони мають визначити, чи є там міжнародний конфлікт. Якщо це визначать – це офіційне визнання Міжнародним судом російської окупації,

– запевнив Бабін.

Чи можуть притягнути до відповідальності Путіна

Як зауважив Бабін, притягнути до відповідальності можуть будь-кого. Однак проблема лише в тому, що суд розглядатиме лише справи з присутніми обвинуваченими, заочно нікого судити не зможуть.

Голів держав та урядів держав важко отримати на лаву підсудних без згоди цієї держави, вони користуються імунітетами,

– сказав Бабін.

Він додав, що усі виконавці злочинів є міжнародними злочинцями і термін давності їх вчинків відсутній. "Я впевнений, що серед цих тисяч осіб рано чи пізно хтось буде на лаві підсудних", – розповів експредставник президента в Криму.

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Він також пояснив, що компенсацію українцям, які втратили будинки та інше майно через агресію Росії, буде складно отримати. "Це не суд, який роздає всім гроші. Це суд, який карає винних", – підсумував Бабін.

Що цьому передувало