Розрахунки збитків від "Роттердам+": суд підтвердив законність дій НАБУ
Суд підтвердив, що дії детективів Національного антикорупційного бюро під час розрахунків збитків від "Роттердам+" були законними. Також наголосили, що адміністративні суди не мають повноважень оцінювати вчинки детективів.
Детективи діяли законно та у межах повноважень під час розрахунку збитків. Про це повідомила пресслужба НАБУ у телеграмі.
Важливо Антимонопольний комітет закрив справу "Роттердам+": що стало причиною
Що вирішив суд
- Шостий апеляційний адміністративний суд Києва підтвердив законність дій детективів.
- Крім того, 12 січня він скасував рішення Окружного адміністративного суду Києва про визнання протиправними дії детектива. До речі, у НАБУ з'ясували, що розмір збитків від формули становив 18 мільярдів гривень.
- У НАБУ стверджують, що ОАСК не може оцінювати докази в кримінальному судочинстві, адже це не його компетенція. Апеляційний суд також наголосив, що справу не можна розглядати крізь призму адміністративного судочинства, тому закрив провадження.
Що таке "Роттердам+"?
Це формула, за допомогою якої визначали вартість вугілля як палива для електростанцій.
Теплогенерувальні компанії у 2015 році чинили тиск на Національну комісію у сфері енергетики та комунальних послуг та вимагали, аби та включила до тарифів за електрику витрати на доставку та перевалку вугілля в Україну з портів Європи. Комісія передбачила видатки у формулі, яких просто не існувало.
Саме через "Роттердам+" українці переплатили за електроенергію майже 40 мільярдів гривень.
Справа "Роттердам+": останні новини
- Раніше справу "Роттердам+" закрив Вищий антикорупційний суд. Однак її відновила слідча суддя ВАКС Оксана Олійник.
- У НАБУ стверджували, що у справі є достатньо доказів, аби передати її до суду. Згодом у бюро заявив про упередженість прокурорів.
- Проте Антимонопольний комітет також закрив справу через те, що порушення нібито не змогли довести.
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