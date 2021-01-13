За рік з 246 " слуг народу" залишилось всього 211 лояльних до президента, які готові голосувати за його ініціативи. Водночас для ухвалення закону необхідно щонайменше 226 голосів. Таким чином без допомоги депутатів з інших фракцій і груп, монобільшість фактично є недієздатною.

Проблема значно перебільшується. Таку думку висловив в ефірі 24 каналу політолог Володимир Фесенко.

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Зеленський не розпустить Раду

Юридично, а це найважливіше, монобільшості нічого не загрожує. Навіть ті депутати, які показують опозиційність і регулярно голосують не так як фракція, не виходять з неї,

– зазначив Фесенко.

За його словами, ніколи жодна більшість не ухвалювала рішення тільки своїми голосами. Завжди були внутрішні дисиденти.

Лояльність до Зеленського

Попри те, що у "Слузі народу" є внутрішні суперечки та ідеологічна неоднорідність, поки що майже всі зберігають лояльність Президенту України Володимиру Зеленському.

Лояльність де президента – ознака того, що нічого страшного не відбувається. "Це традиційна ситуація. Для такої строкатої фракції неминуча була ситуація, коли багато депутатів так чи інакше ухиляється від голосувань", – сказав експерт.

Союзники президента

Політолог відзначив, що Зеленський не піде на розпуск парламенту, адже він має союзників, наприклад, депутатську групу "Довіра" або частину позафракційних депутатів. Механізми ситуативного голосування ефективно працюють.

Він додав: "Деколи є просто збіг інтересів. Я нагадаю, що "Голос" і "Євросолідарність" голосували за антиколомойський закон, який просував Зеленський. Йому потрібно зберігати баланс інтересів".

Розвалення монобільшості у Верховній Раді: коротко