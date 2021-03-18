Розпочав візит зі слів "Слава Україні": президент Литви прибув до Києва – відео

Джерело:Офіс Президента
Президент Литви Ґітанас Наусєда 17 березня прибув в Україну. Його зустріли в аеропорту "Бориспіль" з хлібом – сіллю. Політик розпочав візит зі слів "Слава Україні".
Глава Литви перебуватиме в Україні протягом 18 – 19 березня. Разом з чиновником приїхала його дружина.
До теми Президент Литви виступить у Верховній Раді
Це перший офіційний візит литовського президента в Україну.
Я хотів би висловити свою підтримку Україні, країні, яка переживає російську військову агресію і бореться з невидимим ворогом – пандемією,
– написав Наусєда в інстаграмі.
За словами президента Литви, метою візиту є зміцнення двосторонніх відносин, підтримка євроатлантичних та європейських інтеграційних прагнень України та питань регіональної безпеки. Наусєда виступить у Верховній Раді України та візьме участь у Всеукраїнському форумі "Україна 30. Малий і середній бізнес та держава".
Зранку 18 березня відбулась офіційна церемонія зустрічі Наусєди з Зеленським. Провели офіційний марш, представники потисли одне одному руки, а надалі мають підписати низку двостронніх документів.
Дивіться відео церемонії:
Дивіться відео зустрічі Наусєди та Зеленського:
Церемонія / Фото Маріанни Черкасець, 24 канал
Президент Литви прибув в Україну / Фото Маріанни Черкасець, 24 каналу