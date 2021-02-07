Перша розмова Зеленського з Байденом: у МЗС розповіли деталі підготовки

У Міністерстві закордонних справ України вже обговорювали підстави та чинники для майбутньої першої розмови президентів США та України. Втім, поки про це не домовлялись та точних дат ще не визначили.

Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба в інтерв'ю виданню. Однак він додав, що вже йшла мова про перший контакт Байдена та Зеленського.

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На запитання журналіста, коли очікувати телефонної розмови між президентами Байденом та Зеленським, Кулеба ствердно відповів: "От коли домовимося, тоді й очікувати".

Кулеба повідомив, що порушив питання розмови лідерів з державним секретарем США Ентоні Блінкеном. Той наголошував, що хотів якомога раніше поговорити з Україною – так і сталося.

За словами міністра, це свідчить про пріоритетність України і про важливість України для США. Тож, "очевидно, що вони мають поговорити і поговорять", але коли – поки невідомо.

Джо Байден 26 січня 2021 року вперше за час свого президенства провів розмову з главою країни-агресора Володимиром Путіним.

Від чого залежить розмова Байдена та Зеленського

Якщо цікавитися американською політикою, то помітно, що президент Байден зараз зосереджений на внутрішньоамериканських питаннях. Тож кількість його контактів зі світовими лідерами дуже обмежена, наголосив міністр.

"Зараз президент Байден займається питаннями внутрішньополітичного порядку денного. Ми будемо шукати дату, коли контакт між ними відбудеться. Це дипломатичними шляхами буде опрацьовано", – запевнив Кулеба.

Він додав, що Блінкен запевнив його, що США "міцно і твердо стоятимуть поруч з Україною і протидії російській агресії".