Розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, – тимчасова повірена у справах США

Ба більше, Квін заявила, що, зважаючи на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена.

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Немає сумнівів, що розмова між президентом Байденом та президентом Зеленським відбудеться,

– наголосила Квін.

Що відомо про розмови інших політиків

Заступниця політичного радника Лінетт Бенці зазначила, що в посольстві США в Україн сподіваються, що обидва президенти зможуть поговорити, однак вже є досягнення, які здобули на інших рівнях:

Вона навела приклад, що на початку лютого, дуже швидко Блінкен вже розмовляв з міністром закордонних справ Кулебою.

Крім того, міністр оборони Таран розмовляв з американським колегою Ллойдом Остіном.

Глава Офісу Президента Андрій Єрмак говорив з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном.

Невдовзі мають відбутись й контакти інших чиновників, також постійно триває комунікація між посольствами.

Бенці також підтвердила, що Білий дім Блінкен неодноразово підкреслювали відданість США підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, чиновниця нагадала, що Держсекретар зробив рішучу заяву на підтримку України у 4 роковини окупації Криму Росією.