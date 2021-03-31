Розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, – тимчасова повірена у справах США

Джерело:Інтерфакс – Україна
На думку тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та главою США Джо Байденом таки відбудеться. У цьому Квін навіть не сумнівається.
Ба більше, Квін заявила, що, зважаючи на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена.
До теми Чи зможуть Зеленський та Байден знайти спільну мову – Голос Америки
Немає сумнівів, що розмова між президентом Байденом та президентом Зеленським відбудеться,
– наголосила Квін.
Заступниця політичного радника Лінетт Бенці зазначила, що в посольстві США в Україн сподіваються, що обидва президенти зможуть поговорити, однак вже є досягнення, які здобули на інших рівнях:
Бенці також підтвердила, що Білий дім Блінкен неодноразово підкреслювали відданість США підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, чиновниця нагадала, що Держсекретар зробив рішучу заяву на підтримку України у 4 роковини окупації Криму Росією.
"Допомога в області безпеки і розвитку і надалі не буде зменшуватися…Ми оголосили черговий транш в розмірі 125 мільйонів доларів на допомогу в області безпеки 5 березня", – підсумувала Бенці.