Розмова між Байденом і Зеленським відбудеться, – тимчасова повірена у справах США
На думку тимчасової повіреної у справах США в Україні Крістіни Квін, телефонна розмова між президентом Володимиром Зеленським та главою США Джо Байденом таки відбудеться. У цьому Квін навіть не сумнівається.
Джерело:Інтерфакс – Україна
Ба більше, Квін заявила, що, зважаючи на слова держсекретаря США Ентоні Блінкена, Україна буде пріоритетом для адміністрації Байдена.
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Немає сумнівів, що розмова між президентом Байденом та президентом Зеленським відбудеться,
– наголосила Квін.
Що відомо про розмови інших політиків
Заступниця політичного радника Лінетт Бенці зазначила, що в посольстві США в Україн сподіваються, що обидва президенти зможуть поговорити, однак вже є досягнення, які здобули на інших рівнях:
- Вона навела приклад, що на початку лютого, дуже швидко Блінкен вже розмовляв з міністром закордонних справ Кулебою.
- Крім того, міністр оборони Таран розмовляв з американським колегою Ллойдом Остіном.
- Глава Офісу Президента Андрій Єрмак говорив з радником з національної безпеки США Джейком Салліваном.
- Невдовзі мають відбутись й контакти інших чиновників, також постійно триває комунікація між посольствами.
Бенці також підтвердила, що Білий дім Блінкен неодноразово підкреслювали відданість США підтримки суверенітету і територіальної цілісності України. Крім того, чиновниця нагадала, що Держсекретар зробив рішучу заяву на підтримку України у 4 роковини окупації Криму Росією.
"Допомога в області безпеки і розвитку і надалі не буде зменшуватися…Ми оголосили черговий транш в розмірі 125 мільйонів доларів на допомогу в області безпеки 5 березня", – підсумувала Бенці.
Чому ще не відбулась розмова Зеленського та Байдена: що відомо
- В Україні сподівались, що Байден подзвонить Зеленському протягом кількох місяців після інавгурації, однак цього досі не відбулось.
- У Міністерстві закордонних справ вже обговорювали обставини для майбутньої першої розмови президентів. Щоправда, дат ще не визначили.
- До речі, ведуча Тетяна Кругова, цитуючи американські ЗМІ, зауважувала, що Байден не йде на контакт із Зеленським через недостатню боротьбу з корупцією та олігархами. До речі, видання США натякали, що Зеленський мусить "порвати" зв'язки з Ігорем Коломойським.
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