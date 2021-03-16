Без конспірології: реакція МЗС на статтю WP про розмову Байдена з Зеленським

Джерело:"Українська правда"
У редакційній колонці The Washington Post зачепили тему очікуваної розмови президентів США та України Джо Байдена та Володимира Зеленського. Мовляв, вона не відбулася, бо Білий дім хоче бачити боротьбу Києва з олігархами.
На це відреагував міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. Він пояснив журналістам, що конспірологічні теорії традиційно супроводжують такі події як розмова президентів, але насправді "сигнали від американської сторони діаметрально протилежні".
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Дмитро Кулеба зауважив, що і редакційна колегія WP, і українські журналісти "мають право на власний погляд". Але стосунки Сполучених Штатів Америки та України не можна зводити до "однієї розмови лідерів".
Підвищений інтерес до особистої розмови президентів України та США нормальний і зрозумілий, як і кількість конспірологічних теорій, які традиційно супроводжують такі події,
– наголосив глава МЗС України.
Але "факти свідчать про планомірний розвиток діалогу України та США":
"Є абсолютно змістовна і широка розмова між нашими країнами з усього спектру питань", – запевнив Кулеба.
Щодо змісту статті WP Дмитро Кулеба сказав таке: після нещодавніх рішень РНБО (Ради нацбезпеки й оборони) "неможливо звинуватити президента України у нерішучості щодо боротьби з корупцією, олігархами та російським впливом".
Тільки за останній місяць Володимир Зеленський зробив кроки, про які інші у попередні роки навіть не наважувалися говорити,
– переконаний глава МЗС України.
Окрім того, стосунки США та України зараз мають геть інший вигляд, аніж їх описують журналісти:
"Тому немає сенсу вимагати від України чогось, що вона вже робить у власних інтересах без будь-яких зовнішніх порад", – підсумував Дмитро Кулеба.
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