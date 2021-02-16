У фінансовому комітеті Верховної Ради оприлюднили варіанти, як вирішити проблему з нерозмитненими автомобілями на єврономерах. Мовиться про 2 законопроєкти.

Про це під час брифінгу після засідання фракції "Слуга народу" розповів заступник голови фінкомітету Олександр Ковальчук. За його словами, законопроекти стосуються автомобілів на єврономерах, які завезли до України до 31 грудня 2020 року.

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У комітеті, зокрема, вирішили, що розмитнення має коштувати приблизно 1 тисячу євро. Вартість залежатиме від 3 чинників:

вік автомобіля,

тип двигуна,

об'єм двигуна.

"Тобто вартість автомобіля більше до уваги брати не будуть. Чи це разова акція? Так, але ми дуже хотіли б, щоб це остаточно вирішило проблему "євроблях", – зауважив Ковальчук.

Парламентар додав, що комітет продовжить працювати в цьому напрямку, щоб знизити вартість розмитнення й для тих, хто ввозитиме "євробляхи" в майбутньому.

Щодо тих, хто зараз ввозить. Наша робоча група продовжить працювати з метою подолання корупційних схем, з метою наповнення бюджету та з метою зниження вартості розмитнення, але поступово, бо бюджет постраждає та матимемо проблеми,

– констатував голова фінкомітету Ради.

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