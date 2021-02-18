Розмитнення "євроблях" до тисячі євро: Рада попередньо підтримала законопроєкт
Верховна Рада 18 лютого проголосувала в першому читанні за законопроєкти про дешеве розмитнення авто на єврономерах. Таким чином вартість розмитнення, можливо, становитиме близько 1 тисячі євро.
Джерело:24 канал
За законопроєкт № 4644-д проголосували 293 нардепів. Законопроєкт № 4643-д підтримали 259 нардепів.
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Що передбачають законопроєкти
- Дешеве розмитнення стосуватиметься тільки тих авто на єврономерах, які завезли в Україну до 31 грудня 2020 року.
- Відповідно до ініціативи № 4643-д, власники авто на єврономерах зможуть протягом 180 днів після того, як проєкт набере чинності, розмитнити машину за новою формулою.
- Вартість залежатиме від віку автомобіля, типу двигуна та його об'єму. Нардепи зазначали, що в середньому ціна розмитнення обійдеться водію у 700 – 800 євро. Щоправда, в ініціативах не зазначена гранична ціна у розмірі 1 тисячі євро.
- Законопроєкт № 4644-д зменшує штраф за незаконне перебування авто в Україні з 170 тисячі гривень до 8,5 тисячі.
- Коли власник заплатить штраф, авто можна буде вивезти за кордон або розмитнити в Україні.
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