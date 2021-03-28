На розмінування окупованих територій Донбасу знадобиться не менше ніж 25 –30 років, – Резніков

На розмінування окупованої Луганщини та Донеччини може знадобитись 25 –30 років. Суму, необхідну для розмінування, можна буде визначити лише після деокупації територій та проведення аудиту.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Дом". Резніков наголосив, що вивчав досвід Хорватії при конфлікті 1991 – 1995 років.

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Хорватія досі не розмінувала велику частину території

25 років тому закінчилася війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 квадратних кілометрів нерозмінованих територій. До того ж у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій зоні,

– сказав Резніков.

Вартість розмінування – наразі невідома

Скільки грошей коштуватиме розмінування – поки припускати зарано. За словами урядовця, про конкретні цифри можна буде говорити після деокупації територій та проведення аудиту.

Вони (хорвати – 24 канал) витратили, якщо я не помиляюся, дві цифри звучало, 800 та 900 млн євро — двома траншами за цей весь період було залучено на те, щоб тільки провести розмінування,

– підкреслив Резніков.

Ускладнює ситуацію те, що за припущенням експертів, щільність мін в Україні – значно вища, ніж у будь-якій іншій точці світу. Один день війни означатиме 5 – 6 днів розмінування.

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Україна пропонує розпочати "гуманітарне розмінування"

Зазначимо, що на засіданні Тристоронньої контактної групи Україна запропонувала розпочати до Великодня "гуманітарне розмінування". Зокрема, мовиться, про розмінування ділянок, на яких розташовані кладовища та об’єкти інфраструктури.