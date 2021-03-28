На розмінування окупованої Луганщини та Донеччини може знадобитись 25 –30 років. Суму, необхідну для розмінування, можна буде визначити лише після деокупації територій та проведення аудиту.

Про це заявив віцепрем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в ефірі телеканалу "Дом". Резніков наголосив, що вивчав досвід Хорватії при конфлікті 1991 – 1995 років.

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Хорватія досі не розмінувала велику частину території

25 років тому закінчилася війна, а вони досі розміновують свої території. У них досі залишилося близько 500 квадратних кілометрів нерозмінованих територій. До того ж у дуже важкодоступних місцях: скелях, ущелинах, лісовій зоні,

– сказав Резніков.

Вартість розмінування – наразі невідома

Скільки грошей коштуватиме розмінування – поки припускати зарано. За словами урядовця, про конкретні цифри можна буде говорити після деокупації територій та проведення аудиту.