Розкопки у Бабиному Яру: фейк про викинуті людські останки спростували
Меморіальний центр Голокосту 25 грудня провів розкопки на території Кирилівського кладовища у "Бабиному Яру". Однак інформація про те, що людські кістки нібито викинули, є фейком.
У процесі розкопок фахівці виявили фрагменти людського черепа та рештки тварин. Про це повідомляє пресслужба Інституту національної пам'яті.
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Не слід без особливих на те підстав проводити у межах кладовищ земляні роботи, які можуть потривожити тлінні останки людей або пошкодити поховання,
– мовиться у повідомленні.
Кістки тварин вилучили. Людські останки повернули на місце та засипали землею.
Що ще кажуть в Інституті нацпам'яті
- Територія розкопок також межує зі старовинним єврейським цвинтарем.
- Неможливо реалізовувати проєкти, які стосуються православної та єврейської громад, без діалогу з ним.
- Усі охоронні зони території позначені у "Плані організації території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр".
- Використовуючи цей документ, єврейська, православна, караїмська, мусульманська чи інші причетні громади можуть прийняти рішення щодо розташування нових споруд у "Бабиному Яру".
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