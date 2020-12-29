Меморіальний центр Голокосту 25 грудня провів розкопки на території Кирилівського кладовища у "Бабиному Яру". Однак інформація про те, що людські кістки нібито викинули, є фейком.

У процесі розкопок фахівці виявили фрагменти людського черепа та рештки тварин. Про це повідомляє пресслужба Інституту національної пам'яті. Актуально Історії тих, хто загинув в Бабиному Яру: меморіал Голокосту покаже першу аудіовиставу "29/09" Не слід без особливих на те підстав проводити у межах кладовищ земляні роботи, які можуть потривожити тлінні останки людей або пошкодити поховання,

– мовиться у повідомленні. Кістки тварин вилучили. Людські останки повернули на місце та засипали землею. Що ще кажуть в Інституті нацпам'яті Територія розкопок також межує зі старовинним єврейським цвинтарем. Неможливо реалізовувати проєкти, які стосуються православної та єврейської громад, без діалогу з ним. Усі охоронні зони території позначені у "Плані організації території Національного історико-меморіального заповідника "Бабин Яр". Використовуючи цей документ, єврейська, православна, караїмська, мусульманська чи інші причетні громади можуть прийняти рішення щодо розташування нових споруд у "Бабиному Яру".