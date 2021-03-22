"Голос" відреагував на слухи про виключення нардепів через голосування за провладний законопроєкт. У політсилі заявили, що у 2021 році не ухвалювали жодних рішень щодо виключення зі своїх лав будь-кого з партійців.

Однак минулого тижня Політрада партії обговорювала питання підтримки деякими членами фракції законопроєкту №5133. Цей документ обмежує суб'єктність НАБУ та ДБР і фактично робить президента господарем цих відомств.

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Цей законопроєкт направлений до Конституційного суду разом зі "слугами народу", депутатськими групами "За майбутнє" та "Довіра", таким чином запустивши конституційний процес, спрямований на позбавлення НАБУ і ДБР незалежності. Це — політична підтримка атаці на антикорупційні органи,

– зазначили у "Голосі".

У партії наголосили, що політсила систематично виступала проти збільшення повноважень президента, зокрема у питанні призначення голів ДБР та НАБУ.

У "Голосі" додали, що саме тому таке голосування є порушенням послідовності позиції партії.

Розкол у "Голосі"

Після голосування за законопроєкт №5133, який підтримала низка нардепів "Голосу" з'явилися чутки про те, що політрада партії попередила цих осіб про виключення.

Стверджувалося, що у політсилі аргументували своє рішення тим, що цей документ "наносить суттєву шкоду репутації та політичним інтересам партії".

Юрчишин пояснив свою позицію

Зі свого боку Ярослав Юрчишин пояснив, що 16 березня разом із колегами проголосував за направлення до КСУ законопроєкту №5133.

Він наголосив, що не підтримує проєкт закону, але хоче, щоб його розглянув Конституційний суд на предмет неконституційності, щоб отримати "висновок єдиного органу, який може дати оцінку на конституційність".

Засідання політради партії

На цьому історія не закінчилася і на засідання політрада обговорювала це голосування і вирішила провести перевірку його причин, а також попередила нардепів про вигнання, якщо вони ще раз "завдадуть шкоди партії".

На засіданні 7 присутніх одноголосно підтримали це рішення.

Протокол політради "Голосу"

За інформацією "Української правди", у протоколі політради партії дослівно мовиться про:

"Попри нанесену суттєву шкоду репутації, політичним інтересам "Голосу" внаслідок голосування Соломії Бобровської, Романа Лозинського, Ольги Стефанишиної, Олександри Устінової, Володимира Цабаля, Ярослава Юрчишина "за" прийняття в цілому законопроєкту №5133/ІІ, відмовитися від персональних дисциплінарних санкцій щодо вищевказаних членів партії. У разі повторного вчинення публічних політичних дій, що грубо суперечать політичній позиції, чи завдають суттєвої шкоди репутації партії, політична рада має поставити питання про виключення таких осіб з партії.

Звернутися до Контрольно-ревізійної комісії "Голосу", здійснити перевірку усіх обставин на предмет виявлення фактів, що можуть мати ознаки чи містити факти політичної корупції", – пишуть журналісти.

У пресрелізі "Голосу", який є у розпорядженні 24 каналу, не повідомили про попередження, проте зазначили, що "партія не ухвалювала жодних рішень щодо виключення будь-кого з партійців".

Чутки про інші причини виключення нардепів

Мережею ширилися чутки про те, що причиною виключення нардепів є їхня участь у акціях на підтримку Сергія Стерненка.

Один із тих, хто розповсюдив цю інформацію був екснардеп Ігор Мосійчук. Водночас у своєму телеграм-каналі він повідомив іншу версію: "Справжня ж причина, у небажані цих депутатів вступати до ширки, тобто широкої коаліції з "Слугою народу", – написав Мосійчук.