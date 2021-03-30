Депутати "Голосу" просять перевиборів керівництва партії через розкол

Депутати від парламенсткьої фракції "Голос" вимагають провести новий з'їзд партії та переобрання її керівництва. Усе через розкол у політичній силі, який виник через розбіжності в голосуваннях у Верховній Раді.

Народна обраниця заявила, що "Голос" перестав бути сам собою. У цьому вона звинувачує керівництво партії, яке, мовляв, зараз демонструють протилежні цінності тим, які декларували під час виборів.

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Ми, десять народних депутатів "Голосу", не можемо закривати очі й ігнорувати те, що керівництво партії відійшло від демократичних та антиолігархічних принципів. Коли ми намагались конструктивно вирішити ці розбіжності – на нас почався тиск,

– заявила Соломія Бобровська.

Зокрема вона назвала цілу низку питань, через які в частини депутатів фракції виникли суперечки з її керівництвом:

законопроєкти щодо роботи антикорупційних органів,

відмову підписувати постанову про звільнення генпрокурорки Ірини Венедіктової,

переговори зі "Слугою народу" щодо можливої коаліції,

підтримка меморіального проєкту Бабин Яр.

"Зараз керівництво партії монополізувало всі ресурси, одноосібно схвалює рішення про їх витрати та не бажає оприлюднювати звіти про витрачені партійні кошти. Ми вимагаємо проведення з’їзду та провести нові вибори керівництва партії", – заявила народна обраниця.

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