Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе декілька різдвяних богослужінь у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Літургії можна буде переглянути також онлайн.

Богослужіння транслюватиму на ютубі та фейсбук-сторінках ПЦУ і митрополита Епіфанія. Про це повідомила пресслужба Церкви.

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У Православні церкві України закликали приєднатися до спільної молитви з дотриманням карантинних вимог.

6 січня

09:00 – Богослужіння в Надвечір'я Різдва Христового.

16:45 – Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового.

7 січня

09:00 – Божественна Літургія в день Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.

8 січня

09:00 – Божественна Літургія в день свята Собору Пресвятої Богородиці.

10 січня

09:00 – Божественна Літургія у тридцять першу неділю після П'ятидесятниці, після Різдва Христового.

Довідка. В Україні від 8 до 24 січня вводять локдаун. Детальніше про те, що закриють, а кому дозволять працювати – читайте тут.



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