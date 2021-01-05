Різдвяні літургії з Епіфанієм: ПЦУ опублікувала розклад
Настоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній проведе декілька різдвяних богослужінь у Свято-Михайлівському Золотоверхому соборі. Літургії можна буде переглянути також онлайн.
Богослужіння транслюватиму на ютубі та фейсбук-сторінках ПЦУ і митрополита Епіфанія. Про це повідомила пресслужба Церкви.
До теми Різдво 25 грудня і 7 січня: чому святкують в різні дати, думки церкви та українців
У Православні церкві України закликали приєднатися до спільної молитви з дотриманням карантинних вимог.
6 січня
- 09:00 – Богослужіння в Надвечір'я Різдва Христового.
- 16:45 – Всенічне бдіння напередодні Різдва Христового.
7 січня
- 09:00 – Божественна Літургія в день Різдва Господа Бога і Спасителя нашого Ісуса Христа.
8 січня
- 09:00 – Божественна Літургія в день свята Собору Пресвятої Богородиці.
10 січня
- 09:00 – Божественна Літургія у тридцять першу неділю після П'ятидесятниці, після Різдва Христового.
Посилення карантину в Україні під час зимових свят / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter