Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький новорічно-різдвяні свята проводить у Дубаї, що в Об'єднаних Арабських Еміратах. Раніше за клопотанням президента Володимира Зеленського його на 2 місяці відсторонили з займаної ним посади.

Деталі відпочинку Тупицького в Дубаї

Розмістився очільник КСУ у королівській віллі Kempinski Palm Jumeirah. Доба там коштує 300 тисяч гривень. Про це повідомляє "Цензор.НЕТ". Також ресурс опублікував відповідні фото.

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Як Тупицький відпочиває Тупицький на королівської віллі в Дубаї / Фото "Цензор.НЕТ"

Раніше про те, що Тупицкий із дружиною покинув Україну та вирушив до ОАЕ, повідомляв колишній нардеп Сергій Лещенко. За його словами, прилетів він рейсом "Київ – Дубаї PQ 481". Голову КСУ бачили інші пасажири.

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Головне про відсторонення Тупицького

Під керівництвом Олександра Тупицького КСУ скасував кримінальну відповідальність чиновників за брехню у деклараціях..

Наприкінці грудня Тупицькому оголосили підозру в здійсненні впливу на свідка шляхом підкупу, а також в наданні завідомо неправдивих показань свідка.

Мовиться про приватизацію Зуївського енергомеханічного заводу Донецької області.

Сам Тупицький до Офісу Генпрокурора не з'явився. Мовляв, для того у нього були вагомі причини.

Прокурори звернулись з клопотанням до Зеленського щодо відсторонення Тупицького.

29 грудня президент відсторонив Тупицького від роботи на 2 місяці.

Зеленський зауважив, що підписав такий указ "заради відновлення справедливості та вирішення конституційної кризи".

У КСУ рішення глави держави розкритикували і назвали юридично неправомірним.

Втім, згідно зі статтею 154 кримінально-процесуал ьного кодексу, питання про відсторонення осіб, яких призначає президент, вирішує сам глава держави.



Що відомо про Олександра Тупицького / Інфографіка 24 каналу