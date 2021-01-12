Голова Конституційного Суду Олександр Тупицький відпочиває в Дубаї. У мережі пишуть, що оселився він у королівській віллі, в якій доба коштує 300 тисяч гривень. Однак у КСУ розповіли свою версію: за весь відпочинок зі сім'єю Тупицький виклав менш ніж 250 тисяч гривень.

Відпочинок Тупицького: версія КСУ

Спростування інформації, яку поширюють ЗМІ про розкішний та дороговартісний відпочинок Олександра Тупицького та його сім'ї, оприлюднила пресслужба Конституційного Суду.

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Там підтвердили те, що Тупицький офіційно перебуває у щорічній відпустці 6 січня та з 11 до 13 січня 2021 року.



Розпорядження голови КСУ про відпустку / Фото зі сайту Конституційного Суду

У КСУ заявили, що 6 січня Олександр Тупицький разом з дружиною та сином вилетіли на відпочинок до Об'єднаних Арабських Еміратів, де пробудуть до 13 січня.

Вартість пакету послуг, наданого туристичним оператором на 3 людей, становить 242 116,43 гривні. Туди входить авіапереліт в обидві сторони, проживання у двокімнатному номері готелю, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування.



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У КСУ наголосили, що така інформація спростовує неправдиві заяви окремих людей та ЗМІ щодо оренди Тупицьким королівської вілли в Дубаї вартістю 300 тисяч гривень на добу.

Також чиновник спростовує інформацію про відпочинок з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу. Це, за його словами, відверта брехня.

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Дохід Тупицького у грудні становив 433 538,60 гривні. Тому, додають у Конституційному Суді, такий відпочинок суддя може собі дозволити.

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Що ЗМІ пишуть про відпочинок Тупицького

Главу КСУ президент України тимчасово відсторонив від роботи.

Після цього Тупицький поїхав відпочивати у Дубаї. ЗМІ повідомляють, що зі сім'єю він проживає у королівській віллі Kempinski Palm Jumeirah.

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