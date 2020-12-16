Скандали щодо багатого способу життя священнослужителів виникають періодично як в Православній церкві України, так і в Православній церкві Московського патріархату. Віряни звертають увагу на їхні дорогі авто та розкішний одяг. Але кожен священнослужитель повинен бути зразком і ідеалом для своєї пастви.

Відтак у ПЦУ закликають утримуватися від цього, проявляти смирення і скромність. Про це у програмі "Що це було" на 24 каналі розповів митрополит Київський і всієї України Епіфаній.

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За його словами, священники не подають зразок вірянам, не проявляють смирення і скромність, коли навпаки показують свій багатий спосіб життя.

Ми як церква з самого початку наголошували, що не можна спокушати свою паству способом життя, який суперечить нормам кожного священнослужителя. Особливо, ченця,

– пояснив предстоятель Православної церкви України.

Він зауважив, що Вище духовенство є ченцями. Тож вони не повинні забувати про ті обітниці, які давали під час свого постригу: бути скромними, не дбати про земне, а дбати про духовне і небесне.

"Звичайно, в сім'ї не без виключення. І деякі священнослужителі проявляють таку поведінку, яка шкодить загалом інтересам церкви", – наголосив митрополит Київський

Скромність прикрашає священнослужителя, – Епіфаній

Він відзначив, що саме скромність прикрашає священнослужителя. Під час богослужіння вони одягають гарні ризи, але в інший час їхні ряси скромні, прості.

Втім додав, що кожен священнослужитель – це людина, яка піддається певним спокусам. Інколи вони, як люди, проявляють це. Але предстоятель ПЦУ закликає, щоб це не було основою в їхньому житті.

Звичайно, що все необхідне кожен повинен мати. Навіть автомобіль. Бо зараз архієрей не може виконувати обов'язки без авто, адже неможливо персуватися,

– розповів він.

Але водночас зауважив, що це не повинно бути лакшері, і загалом має бути скромно. Тому Православна церква України буде розглядати такі випадки, і робити все, аби це не повторювалося.

Інтерв'ю з митрополитом Епіфанієм на 24 каналі: дивіться відео